В Дубоссарах пьяный водитель устроил аварию и скрылся с места происшествия 

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Авария произошла на улице Ленина. Водитель “Ниссана” не уступил дорогу и столкнулся с “Митсубиси”. Затем 66-летний мужчина скрылся с места ДТП.

Авто получили мелкие механические повреждения. Пострадавших нет. Правоохранители нарушителя нашли дома. Мужчина находился в состоянии опьянения. Результат алкотестера показал 0.840 мг/л.

Водителю грози штраф и лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет.

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