В Дубоссарах пьяный водитель спровоцировал ДТП

В Дубоссарах пьяный водитель спровоцировал ДТП

Авария произошла на улице Ленина. “Опель” выехал на встречку и столкнулся с “Лексусом”.

От 40-летнего водителя “Опеля” исходил резкий запах алкоголя. Его направили на медицинское освидетельствование. Результат показал 1.180 мг/л.

Авто получили механические повреждения. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Водитель “Опеля” привлечён к админответственности. Ему грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф.

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