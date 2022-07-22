В Дубоссарах пенсионер провалился в колодец

0

Мужчина чистил 20-метровый колодец. Ему помогал знакомый. Откачав воду, 69-летний хозяин решил спуститься на дно, чтобы собрать мусор. Опустившись до середины, почувствовал себя плохо и стал подниматься на поверхность, но неудачно ухватился за край колодца и сорвался вниз, пишет mvdpmr.org.

Знакомый вызвал “скорую” и спасателей. С помощью альпинистского снаряжения пенсионера подняли со дна колодца.

С сотрясением мозга, ушибами и переохлаждением пострадавшего госпитализировали в больницу. Врачи оценивают состояние пациента как средней степени тяжести.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.