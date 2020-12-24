Совершил наезд на пешехода: нарушитель скрылся с места ДТП, но был задержан

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Авария произошла в Дубоссарах. Пострадавшую 67-летнюю женщину госпитализировали с переломом плечевой кости.

По записям с видеокамер автоинспекторы нашли водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Как выяснилось 23-летний горожанин пытался спрятать свой автомобиль на территории районной больницы города, где работает волонтёром. Номерные знаки мужчина снял, пишет novostipmr.com.

Как пояснил сам нарушитель, он испугался ответственности. За оставление места ДТП ему грозит штраф, лишение права управления транспортными средствами до 2 лет или арест на 15 суток.

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