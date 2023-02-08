В Дубоссарах нашли противотанковую мину

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Во время сноса здания экскаватор наткнулся на металлический предмет, похожий на мину. Рабочие сообщили о находке хозяину участка, он позвонил в милицию.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и сапёры. Территорию оцепили, всех рабочих отвели на безопасное расстояние.

Сильно проржавевший снаряд специалисты осторожно извлекли из грунта. Как оказалось, найденный боеприпас – противотанковая учебная мина ТМ-57 со взрывателем, оставшаяся со времён СССР.

Несмотря на то, что опасности снаряд не представлял, его утилизировали, передаёт пресс-центр МВД Приднестровья.

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