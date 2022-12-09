В Дубоссарах на 11-летнюю девочку напал алабай

0

Школьница возвращалась домой в обед. Неожиданно на неё сзади накинулась собака. Алабай схватил девочку за руку. Она закричала. На шум выбежала хозяйка пса. Увидев её, он отбежал в сторону.

Школьница пришла домой, рассказала о случившемся. Мама отвезла девочку в больницу. Врачи осмотрели пациентку, оказали ей помощь и отпустили домой.

Правоохранители выяснили: на территории дома у собаки есть вольер. Пёс самостоятельно выходит и бегает по двору. Забор невысокий, собака его с лёгкостью может перепрыгнуть. Правда, до этого момента подобных случаев не было. Пёс агрессии к прохожим не проявлял.

В отношении хозяйки собаки составлен административный протокол о нарушении правил содержания животных. Ей предстоит заплатить штраф.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.