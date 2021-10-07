В Дубоссарах мужчину убило ударом тока

В Дубоссарах мужчину убило ударом тока

Очевидцы сообщили о том, что в посадке вблизи жилого дома горит сухая трава. Пожарные прибыли на место происшествия и обнаружили на земле мужчину без признаков жизни. Рядом в шоковом состоянии находилась супруга погибшего.

Женщина рассказала, пишет mvdpmr.org, что они с мужем приехали собирать орехи. Мужчина сбивал плоды алюминиевым прутом с металлическим наконечником. По всей видимости, гражданин задел провода высоковольтной линии электропередачи. Удар током оказался для него смертельным.

Искры, попавшие на землю, привели к возгоранию сухостоя. Пожар площадью 20 кв. м был ликвидирован.

Разбирательство по факту случившегося продолжается.

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