В Дубоссарах мужчина утонул при попытке переплыть реку

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В районе старого моста в Дубоссарах, на берегу Днестра отдыхали двое мужчины и женщина. Когда выпили весь алкоголь, один из них предложил переплыть реку, купить ещё горячительного в населённом пункте на противоположной стороне и продолжить застолье. Задуманное решили воплотить.

Когда возвращались, один из мужчин, не рассчитав свои силы, начал тонуть. Товарищ бросился его спасать. Вытащив на берег, попытался привести его в чувство, но было поздно, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Следственно-оперативная группа, “скорая” и спасатели прибыли на место происшествия. Врачи констатировали смерть 45-летнего молдаванина.

Спасатели напоминают: купание в нетрезвом состоянии зачастую становится причиной гибели на воде.

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