В Дубоссарах мужчина угрожал жене и ребёнку взорвать гранату

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Инцидент произошёл минувшей ночью в селе Голерканы Дубоссарского района.

В полицию позвонила 12-летняя девочка, которая сообщила, что её отец угрожает взорвать гранату. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что между 37-летним мужчиной и 36-летней женщиной вспыхнул конфликт. Глава семейства взял гранату F-1 и угрожал взорвать её, если жена не уйдёт из дома. У гранаты не было запала, но женщина восприняла его действия как угрозу убийством.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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