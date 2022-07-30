В Дубоссарах мужчина угрожал жене и ребёнку взорвать гранату

В Дубоссарах мужчина угрожал жене и ребёнку взорвать гранату

Инцидент произошёл минувшей ночью в селе Голерканы Дубоссарского района. 

В полицию позвонила 12-летняя девочка, которая сообщила, что её отец угрожает взорвать гранату. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что между 37-летним мужчиной и 36-летней женщиной вспыхнул конфликт. Глава семейства взял гранату F-1 и угрожал взорвать её, если жена не уйдёт из дома. У гранаты не было запала, но женщина восприняла его действия как угрозу убийством.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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