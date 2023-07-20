В Дубоссарах из-за замкнувшей электропроводки загорелась летняя кухня

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Всё произошло накануне в селе Калиновка Дубоссарского района. Первой пожар увидела соседка.

Хозяйки в момент возгорания дома не было. Как выяснилось позже, она ушла в гости. Чтобы по возвращении во дворе было светло, включила в розетку летней кухни мощный фонарь.

Электропроводка в доме не менялась с 80-х годов прошлого столетия, в какой-то момент произошла перегрузка сети, провод начал тлеть. К летней кухне примыкала веранда, которая практически вся была обшита деревом. Она сгорела почти полностью, включая крышу.

На локализацию возгорания площадью 35 квадратных метров огнеборцам потребовалось 13 минут. Инспектор установил: причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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