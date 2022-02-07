В Дубоссарах из-за короткого замыкания загорелся гараж

В Дубоссарах из-за короткого замыкания загорелся гараж

Этим утром в одном из частных домов неожиданно погас свет. Хозяйка дома вышла во двор. Из-под ворот гаража она увидела дым.

В гараже около распределительной коробки горели спальные принадлежности. Женщина отключила рубильник и вызвала пожарных, пишет novostipmr.com.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось избежать воспламенения летней кухни, расположенной рядом, и взрыва. Из горящего помещения спасатели вынесли баллон с газом.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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