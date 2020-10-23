В Дубоссарах из-за короткого замыкания едва не сгорел дом

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Возгорание произошло накануне вечером в доме жительницы Дубоссар. Женщина запустила стиральную машину. Вскоре в ванной комнате появился дым.

Хозяйка дома отключила электроэнергию, вместе с детьми вышла на улицу и сообщила о случившемся в пожарную службу. Прибывшие на место ЧП огнеборцы вынесли бытовой прибор из дома и локализовали очаг возгорания, пишет mvdpmr.org.

По заключению экспертов, причиной инцидента стало короткое замыкание. Обстоятельства выясняются.

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