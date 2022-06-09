В Дубоссарах двухлетний малыш залез на подоконник и выпал из окна

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В Дубоссарский РОВД поступил звонок из приёмного покоя районной больницы. Врачи сообщили: к ним поступил двухлетний ребёнок с травмой головы и раной подбородка.

Инспекторы выяснили обстоятельства произошедшего. Мать малыша накрывала стол. Двое старших детей находились на втором этаже дома. Младший решил подняться наверх, чтобы позвать брата и сестру к столу, и зашёл в родительскую спальню. В комнате было открыто окно: мальчик залез на подоконник, опёрся о москитную сетку и выпал, пишет mvdpmr.org.

Услышав детский плач, мама вызвала скорую помощь. В результате падения мальчик рассёк подбородок и лишился двух зубов.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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