В Дубоссарах 6-летний мальчик попал под колёса автомобиля  

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Два мальчика стояли на тротуаре. Один из них выбежал на дорогу. Женщина 37 лет за рулём “Тойоты” начала тормозить, но избежать наезда не удалось.

ДТП произошло на ул. Карла Маркса. Очевидцы позвонили в “скорую”. Пострадавшего доставили в Дубоссарскую ЦРБ. Врачи диагностировали сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины рук и ног, термический ожог.

На сегодняшний день мальчик под наблюдением специалистов. Он в состоянии средней тяжести. По факту ДТП проводится разбирательство.

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