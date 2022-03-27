В ДТП в Тирасполе серьёзно пострадал мотоциклист

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Nissan поворачивал налево. За рулём авто был 59-летний водитель. Он должен был уступить дорогу мотоциклу, который ехал навстречу, но не сделал этого. Произошло столкновение.

Очевидцы вызвали скорую и ГАИ. Водителя мотоцикла Honda госпитализировали в реанимацию РКБ. 51-летний житель Ближнего Хутора получил серьёзные травмы таза и ног. У автомобиля и мотоцикла механические повреждения, они помещены штраф-площадку.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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