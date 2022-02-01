В ДТП в Тирасполе пострадал пешеход

0

По словам водителя Volkswagen, из-за припаркованного у обочины микроавтобуса на дорогу выбежал человек. Несмотря на то, что скорость была небольшой, мужчина не успел среагировать и сбил пешехода.

Пострадавшего доставили в республиканскую клиническую больницу. У парня 2004 года рождения открытый перелом ноги. Его прооперировали.

По факту происшествия инспекторы проводится разбирательство. Устанавливается степень вины каждого участника аварии, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.