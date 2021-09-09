В ДТП в Тирасполе едва не пострадал ребёнок

В ДТП в Тирасполе едва не пострадал ребёнок

Авария произошла накануне на перекрёстке улиц Шевченко и Суворова. На нерегулируемом пешеходном переходе под колёсами автомобиля чуть не оказалась 10-летняя школьница.

По словам водителя BMW, девочка появилась на дороге внезапно. Он успел среагировать, резко нажав на педаль тормоза. И всё же зацепил автомобилем ребёнка, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Врачи осмотрели школьницу. Госпитализация ей не понадобилась.

Правоохранители проводят разбирательство.

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