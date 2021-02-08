В ДТП с участием учебного автомобиля пострадали четверо

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Этим утром на трассе Тирасполь-Каменка 69-летний водитель учебного автомобиля не справился с управлением на скользкой дороге. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с инкассаторской машиной Dacia.

Как сообщает novostipmr.com, в аварии пострадали 4 человека: трое мужчин и женщина. У одного из инкассаторов – ушиб височной и лобной области, у водителя учебного автомобиля – ушиб грудины и перелом. Инструктор получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. У пассажирки – черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота.

Автоинспекторы выясняют все обстоятельства происшествия.

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