В ДТП с участием мопеда и легковушки пострадала женщина

0

В Бендерах на нерегулируемом перекрёстке легковой автомобиль столкнулся с мопедом.

Nissan выезжал со второстепенной дороги, по главной двигался мопед. Водитель авто не выполнил требование дорожного знака и не уступил дорогу.

Транспортными средствами управляли 47-летние женщины. В результате столкновения травмы получила водитель мопеда. Её доставили в городскую больницу с переломом руки, ушибами и ссадинами.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.