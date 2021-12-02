В ДТП с трактором погиб 3-летний ребёнок, водитель был мертвецки пьяным

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Трагедия произошла минувшим вечером в селе Каприяна Страшенского района.

Трёхлетняя девочка погибла после того, как трактор, в котором она находилась, перевернулся. 34-летний водитель был пьян, содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе превышало норму в пять раз – 0,73 мг/л. Мужчина не справился с управлением, в результате чего трактор перевернулся, передаёт deschide.md.

Ребёнок скончался до приезда скорой помощи. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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