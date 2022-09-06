В ДТП на выезде из Яловен пострадали четыре человека

В ДТП на выезде из Яловен пострадали четыре человека

На дороге столкнулись BMW, которым управлял 23-летний молодой человек, и Volkswagen, за рулём которого был 46-летний мужчина.

По предварительным данным, в аварии виновен водитель BMW. Он нарушил правила дорожного движения. В результате удара 23-летняя пассажирка BMW и трое пассажиров Volkswagen – 39-летний мужчина и женщины 33 и 40 лет – получили травмы и были госпитализированы.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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