В ДТП на трассе пострадал ребёнок

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Инцидент произошёл на дороге Тирасполь-Каменка. Honda врезалась в дерево.

В автомобиле находилась семья из Рыбницы. За рулём была 44-летняя женщина, на скользкой дороге она не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и совершила столкновение с деревом. В результате аварии пострадал 10-летний мальчик – он ударился головой. Госпитализация не понадобилась.

В то же день на трассе Бендеры-Кицканы водитель автомобиля Lexus не учел состояние дорожного покрытия, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части вправо и врезался в дерево. А в самом городе Бендеры водитель BMW совершил наезд на рекламный баннер. В обоих ДТП никто не пострадал.

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