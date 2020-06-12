В другую страну на заработки: молдаванин хотел нелегально пересечь границу

В другую страну на заработки: молдаванин хотел нелегально пересечь границу

Сотрудники Пограничной службы задержали мужчину, который намеревался незаконно пересечь молдо-украинскую границу и попасть в Крым, чтобы найти там работу.

Инцидент произошёл вчера вблизи села Волинтирь Штефан-Водского района. Пограничники остановили мужчину на велосипеде, который направлялся в село Фараоновка на украинской стороне. 36-летний житель Комрата сознался, что решился на такой поступок из-за того, что на территории соседнего государства действуют ограничения на пересечение границы.

Обстоятельства инцидента выясняются. За попытку незаконного пересечения государственной границы мужчине грозит наказание.

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