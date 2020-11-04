Полиция ищет водителя, который насмерть сбил пешехода в Дрокии и сбежал с места ДТП

Полиция ищет водителя, который насмерть сбил пешехода в Дрокии и сбежал с места ДТП

Труп 31-летнего мужчины обнаружили сегодня у автозаправочной станции в селе Кетросу.

По данным местной полиции, он скончался в результате наезда машины, а водитель скрылся с места происшествия, пишет deschide.md.

Обстоятельства трагического инцидента выясняются. Правоохранители принимают необходимые меры для установления местонахождения автовладельца и его привлечения к ответственности.

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