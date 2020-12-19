В Дрокии в реке нашли тело мужчины

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Труп 46-летнего мужчины обнаружили в реке у села Баронча.

Как сообщила пресс-секретарь ИП Дрокии Инна Москалюк, накануне трагедии мужчина отправился с приятелем рубить деревья, чтобы заготовить дрова. Сельчане закончили работу, выпили спиртного и разошлись по домам.

На следующее утро друг покойного пришёл помочь рубить дрова и обнаружил приятеля в реке, пишет echipa.md. На теле погибшего не было обнаружено следов насильственной смерти.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

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