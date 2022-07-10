(ОБНОВЛЕНО) В Дрокии разыскивают без вести пропавшую девочку (ФОТО)

(ОБНОВЛЕНО) В Дрокии разыскивают без вести пропавшую девочку (ФОТО)

(ОБНОВЛЕНО). Пропавшую нашли целой и невредимой в Единцах. 

Изначальная новость:

13-летняя Анастасия Москалюк ушла из дома в селе Котова Дрокиевского района 7 июля. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 1,50-1,65 м, тёмные волосы, худощавое телосложение, карие глаза. В день исчезновения была в синих джинсах и цветастой футболке.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят сообщить об этом по телефонам: 0(252)22980, 060201226, 060201215.

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