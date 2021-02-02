В Дрокии разыскивают без вести пропавшего подростка

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16-летний парень вышел из общежития в Дрокии 30 января и до сих пор не вернулся. Полиция просит помощи в его поисках.

Приметы: рост 1,75 м, среднее телосложение, волосы тёмно-каштановые, глаза карие. Был одет в красную зимнюю куртку, красный свитер, светлые штаны.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении юноши, просят сообщить об этом по телефонам: 112, 0(252)22980 или 060201226.

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