В Дрокии разыскивают без вести пропавшего подростка

В Дрокии разыскивают без вести пропавшего подростка

16-летний парень вышел из общежития в Дрокии 30 января и до сих пор не вернулся. Полиция просит помощи в его поисках.

Приметы: рост 1,75 м, среднее телосложение, волосы тёмно-каштановые, глаза карие. Был одет в красную зимнюю куртку, красный свитер, светлые штаны.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении юноши, просят сообщить об этом по телефонам: 112, 0(252)22980 или 060201226.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md