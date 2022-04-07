В Дрокии пьяный водитель без прав пытался дать взятку полиции

В Дрокии пьяный водитель без прав пытался дать взятку полиции

Вчера вечером в ​​Дрокиевском районе сотрудники дорожной полиции остановили для проверки 27-летнего водителя Mercedes.

Как оказалось, мужчина управлял транспортным средством без водительского удостоверения. При проверке на алкоголь тест показал концентрацию спирта в 0,29 мг/л.

При документировании нарушения водитель оставил в машине патрульных 2000 леев. Инцидент зарегистрировали: автомобиль конфисковали, а его владельцу грозит наказание за факт коррупции.

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