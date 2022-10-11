В Дрокии пьяный мужчина ударил сожительницу серпом

В Дрокии пьяный мужчина ударил сожительницу серпом

По данным полиции, трагедия приключилась вчера в селе Фынтыница Дрокиевского района.

33-летняя женщина получила удар серпом в спину после ссоры с сожителем. Как оказалось, оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшей была оказана медицинская помощь на месте, обошлось без госпитализации, пишет realitatea.md.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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