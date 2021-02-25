(ОБНОВЛЕНО) В Дрокии ищут пропавшую 17-летнюю девушку

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Девушка нашлась. Сотрудникам полиции предстоит установить причину её ухода из дома.

Изначальная новость:

Несовершеннолетняя жительница Дрокии ушла из дома утром 23 февраля и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 150 см, среднее телосложение, каштановые волосы, карие глаза. В день случившегося на девушке была чёрная куртка с белой полосой и тёмные брюки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят позвонить по номерам: 112, 0 (252) 22 980 или 060 201 226.

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