В довесок к газу

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Должны ли владельцы квартир с автономным отоплением платить за тепло от стояков?

Любовь Чегаровская, info@aif.md

На минувшей неделе потребители получили квитанции на газ, электроэнергию и центральное отопление. Владельцы квартир с автономным отоплением помимо фактуры на газ от «Молдовагаз», получили ещё и счёт от поставщика тепла «Термоэлектрика» за обогрев квартир от труб-стояков, проходящих через их жилые помещения.

Стояки не (греют)

Социальные сети и тематические группы были засыпаны недовольными постами пользователей. Люди недоумевали: с какой стати им вдруг прислали счёт на услугу, которая весной 2022 года Конституционным судом была признана антиконституционной? Более того, потребителей возмутило то, каким образом была введена эта дополнительная услуга – без предупреждения, без обсуждения в обществе, втихаря, как и привыкла действующая власть всё делать.

«Сказать, что я возмущена, это ничего не сказать. В ноябре мы почти не включали газовый котёл и заплатили за услугу 966 леев. Обрадовались мы? Конечно! И это нормально! Ещё и компенсацию получили! А через несколько дней получаю счёт на 726 леев за стояки. Знаете, что это? Две трубы, которые проходят через нашу квартиру. Как так? Ведь мы знаем, что эту выплату признали неконституционной, и нас заверили, что больше её не будут начислять владельцам квартир с автономным отоплением?!» – пишет в соцсетях жительница Кишинёва М. Старкова.

«Я пенсионерка. Весь ноябрь экономила. За газ пришла квитанция на 260 леев, а за обогрев стояками – на 300 леев. И это за две тонкие еле тёплые трубы? У меня пенсия – 2100 леев, у меня каждый бануц на счету. Над нами что, издеваются?» – плачет в трубку пожилая женщина, позвонившая в редакцию с жалобой.

Как удалось выяснить «АиФ в Молдове», эти самые счета-фактуры за обогрев квартир проходящими через них трубами-стояками были выписаны на основании приказа Министерства инфраструктуры и регионального развития от 31 октября 2022 года, которым была утверждена Методология о распределении потребления и связанной с этим потреблением стоимости тепловой энергии между потребителями многоквартирного дома, подключёнными к централизованной системе теплоснабжения». В этом документе даны подробные формулы расчётов для разного вида жилых помещений. Приводятся данные о процентной нагрузке на потребителей, обогревающихся централизованно, вследствие освобождения от уплаты за проходящие через их жилища трубы владельцев квартир с автономным отоплением.

По словам гендиректора АО «Термоэлектрика» Василия Леу, разработка новой методики распределения тепловой энергии между квартирами основывалась на исследовании жилых домов в Кишинёве и Бельцах, было проанализировано энергопотребление по каждому типу зданий. В. Леу сказал, что долгие годы применялись положения правительственного постановления, принятого ещё в 2002 году, где предусматривался коэффициент в 10% для потребителей с системой автономного отопления. Но при этом не учитывались реальные условия, из-за чего распределение было несправедливым.

Согласно ст. 16 п. b) Закона о защите прав потребителей, если потребитель не заказал услугу, не пользуется ею, имеет право её не оплачивать. Приказ министерства противоречит международному соглашению.

Закон – превыше приказа

Но правозащитники утверждают, что приказ министерства не может быть превыше решения Конституционного суда. Председатель республиканской организации «Защита потребителя» Пётр Гуцул говорит, что приказ, подписанный министром А. Спыну, – это не закон, и потребители имеют право счета за проходящие трубы не оплачивать.

– Согласно ст. 16 п. b) Закона о защите прав потребителей, если потребитель не заказал услугу, не пользуется ею, имеет право её не оплачивать. Приказ министерства противоречит международному соглашению, – подчёркивает П. Гуцул. – А Уголовный кодекс РМ в ст. 255 предусматривает наказание за обман заказчиков. Выход из ситуации следующий: потребители должны обратиться с заявлением и приложенной к нему квитанцией в нашу организацию, чтобы мы подали коллективный иск на отмену данного платежа (тел.: 022-63-74-36, 022-55-69-84).

Обращаться с заявлениями для подачи коллективного иска призывает и общественная организация «Активный гражданин – Молдова». «Что рекомендуем делать: не платить по таким квитанциям, как, впрочем, и по любым услугам, на которые у вас нет договора (и измерительных приборов учёта, если речь идёт о коммунальных услугах). А также присоединиться к массовому иску, когда такой появится (скорее всего, это произойдёт в ближайшее время). А пока рекомендуем подать заявление об отказе от оплаты по этим суммам. Скачать образец можно здесь: https://goo.su/CCwU0Q», – говорится в обращении организации.

P.S. В свою очередь у владельцев квартир с центральным отоплением возникает вполне логичный вопрос: если жильцы, обогревающиеся газовыми котлами, не хотят платить за тепло, приносимое в их жилище посредством труб-стояков, то кто должен на это раскошеливаться – потребители, которые остались подключёнными к централизованной системе отопления? Но это тоже не выход из положения.