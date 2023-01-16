В дошкольных учреждениях рекомендуют установить утренний фильтр

0

Национальное агентство общественного здоровья рекомендует населению соблюдать профилактические меры против вирусов и установить утренний фильтр в дошкольных учреждениях, проверяя температуру и признаки/симптомы ОРВИ. Рекомендации были вынесены после того, как в эти выходные были зарегистрированы две смерти от гриппа.

Специалисты предлагают медицинским учреждениям вести постоянный мониторинг и оценку эпидемиологической ситуации по гриппу, проверять и комплектовать лекарственные запасы, обеспечивать сбор эпидемиологических данных и оказывать медицинскую помощь больным согласно клиническим протоколам. Также рекомендуется ограничение доступа посетителей в больницы и поликлиники и ношение масок персоналом и посетителями, усиление антиинфекционных мероприятий, проведение специфических и неспецифических профилактических мероприятий среди населения и профессиональных групп.

По данным НАОЗ, с начала холодного сезона в Республике Молдова было выявлено 934 случая гриппа и 136026 случаев острых инфекций дыхательных путей. Большинство из них – у несовершеннолетних. За тот же период грипп унёс три жизни, передаёт moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.