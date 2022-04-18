В Дондюшанах водитель “под кайфом” пытался подкупить полицейских

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Сотрудники Национального инспектората общественной безопасности остановили Mercedes. Во время проверки водитель обронил бумажный свёрток. Патрульным категорически отказался говорить, что в нём находится.

На место прибыли сотрудники инспектората полиции Дондюшан. Водитель предложил правоохранителям взятку в размере 1700 леев, попросив взамен не составлять протокол. Полицейские сообщили об этом в компетентные органы, передает unimedia.info.

Во время обыска у 46-летнего мужчины нашли сухую растительность зелёного цвета. Также был проведен анализ, в результате которого выяснилось, что нарушитель находился под воздействием марихуаны.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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