В Дондюшанах водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии

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Трагедия произошла накануне в селе Тырнова Дондюшанского района. В результате ДТП скончалась 66-летняя женщина.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что погибшую сбил автомобиль Volkswagen. Вскоре правоохранители идентифицировали водителя. Им оказался 22-летний сотрудник инспектората полиции. По предварительным данным, в выдыхаемом им воздухе содержалось 0,65 мг/л алкоголя. Он заявил, что выпил после того, как сбил женщину. Была назначена экспертиза, передаёт deschide.md.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Водителя задержали на 72 часа. Обстоятельства выясняются.

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