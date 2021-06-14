В Дондюшанах ревнивец ранил нового приятеля экс-возлюбленной

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Инцидент произошёл прошлой ночью в селе Хородиште.

50-летний мужчина пришёл в гости к бывшей сожительнице и затеял ссору с её нынешним 54-летним возлюбленным. Конфликт на почве ревности перерос в драку, в результате которой гость ранил хозяина дома ножом, после чего сбежал.

Правоохранители задержали нападавшего и доставили в инспекторат, пишет deschide.md. Расследование случившегося продолжается.

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