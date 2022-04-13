В Дондюшанах пьяная автоледи протаранила три автомобиля

В Дондюшанах пьяная автоледи протаранила три автомобиля

29-летняя автовладелица сначала врезалась в припаркованную машину, после чего продолжила движение и столкнулась с другим автомобилем, который двигался по встречной полосе.

В результате автомобиль нарушительницы отбросило в микроавтобус, стоявший на обочине. По счастливой случайности в ДТП никто не пострадал, пишет publika.md.

Как рассказала пресс-секретарь инспектората полиции Дондюшан Светлана Талпэ, виновница аварии прошла тест, который показал 0,86 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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