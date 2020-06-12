В Дондюшанах пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

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Мужчина не дождался результата тестирования, который станет известен завтра, и самовольно покинул медучреждение.

Как сообщают правоохранительные органы, пациент воспользовался тем, что был в палате один, и сбежал из больницы, выпрыгнув из окна.

Местонахождение беглеца пока не установлено. Полицейские предпринимают все необходимые меры.

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