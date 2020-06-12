В Дондюшанах пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

Мужчина не дождался результата тестирования, который станет известен завтра, и самовольно покинул медучреждение.
Как сообщают правоохранительные органы, пациент воспользовался тем, что был в палате один, и сбежал из больницы, выпрыгнув из окна.
Местонахождение беглеца пока не установлено. Полицейские предпринимают все необходимые меры.
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Люди бегут из больницы, потому что понимают, что ФАШИСТЫ залечат их ДОСМЕРТИ. То есть, то есть больница – это место убийства.НИКТО НЕ ДОКАЗАЛ РЕАЛЬНУЮ СМЕРТЕЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ЭТОГО ВИРУСА. НИКТО, НЕ ЗНАЕТ ДОСТОВЕРНО, ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ТЕСТ НА ЭТОТ КОРОНОВИРУС. Потому лучший способ спастись от смерти от короновируса – это не попадать в больницу, ну а есть попал, то бежать.
Да
,правильно что сбежал …
Его бы там держали бы две недели попросту…
Дожили бедный народ побоишся обратится по какой-либо причине в больницу…
Им же надо количество больных… типо(((