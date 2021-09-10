Играл в прятки: в Днестровске школьник попал в реанимацию

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Инцидент произошёл накануне возле днестровской средней школы. Во время продлёнки педагог вместе с учениками четвёртого класса вышел во двор. Дети играли в прятки.

Один из ребят ушёл за пределы обозначенного для игр участка и взобрался на стойку для баскетбольного щита. По словам сверстников, спускаясь, он упал на асфальтированную поверхность спортплощадки, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Скорая помощь увезла 9-летнего пострадавшего. С тяжёлой черепно-мозговой травмой школьник госпитализирован в реанимационное отделение Центра матери и ребёнка.

По факту случившегося правоохранители проводят доследственную проверку.

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