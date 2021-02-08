В Днестровске с начала месяца ищут подростка

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По словам матери, Андрей Балабан утром 1 февраля ушёл из дома в направлении школы и до настоящего времени не вернулся.

Разыскиваемый живёт в Днестровске и состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. Ранее неоднократно уходил из дома, пишет novostipmr.com.

Приметы пропавшего: рост 140-145 см, глаза карие, лицо овальное, волосы русые. Особые приметы: шрам на левой ноге.

Подросток был одет в чёрную куртку с капюшоном, серую шапку, чёрные штаны, обут в ботинки. При себе имел чёрный рюкзак с учебниками, тетрадями и мобильный телефон.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего юноши, просят позвонить по телефонам: 102, 0 (557) 2-46-15 или 0 (533) 8-15-29.

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