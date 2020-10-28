В Днестровске поймали парочку воров, которые вскрывали по ночам автомобили

0

В милицию Днестровска поступило сообщение о том, что ночью несколько припаркованных автомобилей были вскрыты неизвестными.

По горячим следам задержали одного из нарушителей. Им оказался 17-летний горожанин, пишет mvdpmr.org. При себе у молодого человека находились инструменты для взлома.

Как выяснилось, нетрезвый задержанный и его 18-летний приятель успели похозяйничать в нескольких авто. Из незапертого Volkswagen похитили ключи, мобильный телефон и деньги. Вскрыв “Волгу”, попытались завести машину и повредили замок зажигания. Также попробовали угнать ВАЗ-2101.

Несколькими днями ранее были также совершены хищения из двух автомобилей. Задержанный выдал своих подельников и похищенное имущество.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.