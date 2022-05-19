В Днестровске из-за брошенного окурка загорелись две квартиры

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Сначала вспыхнул балкон на 4-м этаже пятиэтажного дома. Из-за порывов ветра пламя перекинулось на соседнюю лоджию.

Ликвидировать возгорание площадью 10 м² пожарным удалось за 15 минут. На балконе сгорел деревянный стеллаж, обгорела обшивка. У соседей от высокой температуры лопнуло стекло, закоптились стены.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за непотушенного окурка, пишет mvdpmr.org. Все обстоятельства выясняются.

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