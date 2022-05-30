В Днестровске ищут несовершеннолетнюю пациентку, сбежавшую из больницы

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В дежурную часть в Днестровске накануне днём поступило сообщение: из инфекционного отделения городской больницы в неизвестном направлении ушла Аркуш Анна Геннадьевна 2006 года рождения.

Приметы девушки: рост 155-160 см, плотное телосложение, глаза карие. Волосы каштановые, волнистые, средней длины, пишет mvdpmr.org.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения Аркуш Анны, просят сообщить по телефонам: 0 (219) 7-13-65, 0 (779) 0-27-68, по номеру 102 в любом населённом пункте Приднестровья. Телефон доверия МВД ПМР – 0 (533) 8-15-29.

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