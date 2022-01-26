В Днестре в ближайшие дни поднимется уровень воды

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В Днестре ориентировочно с 27 по 29 января повысится уровень воды. Причина – увеличение среднесуточных сбросных расходов нижнего бьефа Новоднестровской ГЭС до 700 м3/с. Уровень воды в реке до Дубоссарского водохранилища повысится на 0,6 – 1,2 метра, ниже – на 0,8 – 1,5 метра.

Вода пройдёт в пределах русла, сообщает гидрометцентр Приднестровья.

Уровень воды в Днестре будет зависеть от объёмов, сброшенных из водохранилищ, и в случае их резкого увеличения будет корректироваться краткосрочными прогнозами с заблаговременностью 1-3 суток, отмечает ИА “Новости Приднестровья”.

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