В Днестре утонула 11-летняя девочка

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Трагедия произошла на днях в районе пляжа в селе Карагаш Слободзейского района.

Компания после распития алкогольных напитков пошла с детьми на Днестр. Двух несовершеннолетних девочек отпустили окунуться в воду. Взрослые наблюдали за ними с берега.

Со слов очевидцев, на реке появился катер. Некоторых купающихся волной отбросило в сторону. С этого момента 11-летняя девочка исчезла из вида, пишет mvdpmr.org.

Ребёнка искали водолазы, сотрудники милиции и родственники. Спустя 2 дня родные девочки обнаружили тело несовершеннолетней на берегу, недалеко от места трагедии.

Расследование случившегося продолжается.

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