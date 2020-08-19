В Днестре утонул мужчина

В Днестре утонул мужчина

Вчера днём 44-летняя жительница села Делакеу обратилась за помощью к милиционерам. Её сожитель, 40-летний сельчанин, 16 августа находился на берегу реки, а после ушёл и пропал.

Сегодня утром его тело в Днестре обнаружил рыбак и сообщил в милицию. Спасатели подняли утонувшего на берег. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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