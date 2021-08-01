В Днестре утонул ещё один мужчина

В Днестре утонул ещё один мужчина

Компания из четырёх человек решила отдохнуть на озере в селе Воронково Рыбницкого района. Двое приятелей пошли ловить раков. Мужчина с сожительницей остались на берегу. Через некоторое время он решил искупаться в озере, зашёл в воду, нырнул, но не появился на поверхности водоёма. 

Тело 39-летнего жителя села Ульма обнаружили в 25 метрах от берега на трёхметровой глубине. Следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии (2)

  1. То, что мужик утонул, это понятно.
    Но я не знал, что Днестр является озером. Раньше я думал, что Днестр – это река.

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    • По всей видимости автор перегрелся на солнце и померещилось что Днестр является озером. Вы же видите какая жара на улице!!!

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