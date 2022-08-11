В Днестре нашли труп мужчины

В Днестре нашли труп мужчины

Правоохранители устанавливают личность мужчины, труп которого был обнаружен сегодня утром в реке Днестр, недалеко от насосной станции в селе Суклея.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост – около 170 см, среднего телосложения. Волосы волнистые, седые, длиной примерно 15 см. Лоб высокий, нос широкий, губы прямые.

Особые приметы: на верхней челюсти передние зубы отсутствуют.

Был одет в тёмно-синие плавки.

Любую информацию о личности погибшего можно сообщить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, по номерам 0 (533) 4-36-02, 0 (533) 4-37-18 или 0 (533) 8-15-29.

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