В Днестре едва не утонула пенсионерка

В Днестре едва не утонула пенсионерка

Вчера утром в Григориополе за городским пляжем спасли 66-летнюю женщину. О том, что в реке кричит человек, спасателям сообщили рыбаки.

Охранявшие зону отдыха спасатели на лодке подплыли к женщине и помогли выбраться на берег. Врачи осмотрели пенсионерку, от госпитализации она отказалась, пишет novostipmr.com.

Спасатели напоминают отдыхающим выбирать для купания оборудованные места и далеко не заплывать.

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