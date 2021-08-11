В Днестре едва не утонула пенсионерка

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Вчера утром в Григориополе за городским пляжем спасли 66-летнюю женщину. О том, что в реке кричит человек, спасателям сообщили рыбаки.

Охранявшие зону отдыха спасатели на лодке подплыли к женщине и помогли выбраться на берег. Врачи осмотрели пенсионерку, от госпитализации она отказалась, пишет novostipmr.com.

Спасатели напоминают отдыхающим выбирать для купания оборудованные места и далеко не заплывать.

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