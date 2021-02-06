В девятиэтажке на Ботанике произошёл пожар. Несколько человек были эвакуированы

В девятиэтажке на Ботанике произошёл пожар. Несколько человек были эвакуированы

Пожар случился на 7-м этаже дома на бульваре Куза-Водэ. На место происшествия прибыли три бригады спасателей.

Как выяснилось, возгорание произошло в подсобном помещении на лестничной площадке. Спасателям пришлось эвакуировать трёх жильцов соседних квартир, чтобы избежать отравления продуктами горения.

По данным ГИЧС, огонь уничтожил старые вещи, хранившиеся в подсобке. Пострадавших нет, причины возгорания выясняют специалисты.

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