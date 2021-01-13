В детских садах столицы действует единое меню

0

Как уточняют в столичной примарии, в 2021 году в дошкольных учреждениях применяется единое меню, которое предполагает доставку в детские сады продуктов одинакового качества, происхождения и по той же цене.

По словам заместителя примара Анжелы Кутасевич, применение единого меню в детских садах поможет повысить эффективность государственных закупок и обеспечит оптимальное использование финансовых средств. В этой связи примария вместе с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов и Центром общественного здоровья столицы разработает инфографику по организации и иллюстрации процесса питания в учебных заведениях и ознакомит с ней общественность, пишет moldpres.md.

До 28 января руководители дошкольных учреждений будут уведомлять Главное управление образования, молодежи и спорта через онлайн-опросник обо всех нарушениях и трудностях, возникающих в процессе внедрения единого меню.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.